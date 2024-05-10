T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı: E.47240167-2020/196-Ceza Dava Dosyası

06.05.2024



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Mahkememizin 12/12/2023 tarih ve 2020/196 Esas, 2023/521 Karar sayılı dosyasında SSÇ AHMET MAHDUM hakkında ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan mahkememizin 12/12/2023 tarih ve 2020/196 Esas, 2023/521 Karar sayılı dosyasında SSÇ AHMET MAHDUM hakkında 1 Yıl 1 Ay 10 Gün hapis cezası verildiği, bu hapis cezasınında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olduğu, dosyada bulunan Mehmet ve Gül oğlu, 2003 Afganistan doğumlu SSÇ AHMET MAHDUM'a dosya da bulunan ikamet adreslerine ve UYAP sisteminde kayıtlı adreslerine gerekçeli kararın tebliği için tebligat çıkarıldığı ancak tebligatların iade olduğu, adres araştırması yapıldığı, adres araştırmasının da olumsuz sonuçlandığı, adı geçen SSÇ'nin tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve gerekçeli karar tebliği yapılamadığı anlaşıldığından;7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 29. Maddesine göre SSÇ AHMET MAHDUM'un bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği tirajı ellibinin altında her hangi bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihindenitibaren kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.