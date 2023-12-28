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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 28.12.2023 - 00:00
        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N
        DOSYA NO : 2021/104 Esas
        KARAR NO : 2023/510


        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/06/2023 tarihli ilamı ile 86/2 maddesi uyarınc 5 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına, hakaret suçundan davanın düşmesine, tehdit suçundan beraatine karar verilen Recep ve Hedika oğlu, 12/04/1987 doğumlu, Iğdır, Tuzluca, Küçükova mah/köy nüfusuna kayıtlı ERDEM İLTER'e gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.12.2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958027
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