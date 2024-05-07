T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/606 Esas

DAVACI : MUBİN DEMİRCİ - 13895129626-

DAVALI : MOHOMMAD F GH J ALAJMI MAHA SH A NAJEM

DAVA : Kiralananın Tahliyesi (İhtiyaç Nedeniyle)



Davacı MUBİN DEMİRCİ vekili av. ZEKİ ARITÜRK dava dilekçesinde özetle ; müvekkilinin halihazırda Bakırköy/İstanbul adresinde ailesi ile kiracı olarak oturduğunu, müvekkilinin ikamet ettiği adreste bulunan taşınmazın malikinin Eyüpsultan 2. Noterliğinin 06/04/2022 tarih ve 04196 yevmiye numaralı ihtarname ile yeni kira dönemi için kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini müvekkiline ihtar ettiğini, ilgili mecuru 31/05/2022 tarihinde tahliye etmesini talep ettiğini, müvekkilinin halihazırda ikamet ettiği taşınmazda kiracı olması , dava konusu taşınmaza ihtiyacı olduğunu açıklanan nedenler ile müvekkili ile davalı arasında imzalanan 20/04/2019 tarihli kira sözleşmesinin feshi ile davalının Göl Panoroma Evleri B3 Blok Daire:100 Avcılar/İstanbul adresindeki mecurdan ihtiyaç sebebiyle tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce davalı MOHOMMAD F GH J ALAJMI MAHA SH A NAJEM dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli duruşma gün ve saatini bildirir tebligatın çıkarıldığı tebligatın bila iade döndüğü, davalı asilin yabancı uyruklu olması nedeni ile TK21/2 şerhli tebligatın çıkarılamadığı, güncel yerleşim adresinin araştırılması için müzekkere yazıldığı ve gelen müzekkere cevabında belirtilen adreste oturmadığının bildirildiği ve yapılan emniyet araştırmalarında da davalının adresinin tespit edilemediğinden7201 sayılı kanunun 2829 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı MOHOMMAD F GH J ALAJMI MAHA SH A NAJEM'in, 28/05/2024 günü saat:13:00'da duruşmaya gelmeyip veya gelip de davayı takip etmediğinde, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN olunur.