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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

        Sayı : E.21125124-2022/427-Ceza Dava Dosyası 21.12.2023


        İ L A N


        Mahkememizin 06/04/2023 tarih ve 2022/427 Esas, 2023/114 Karar sayılı dosyasında SSÇ JARULLA PAZLITDINOV hakkında ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;
        Üstsoy'a Karşı Eziyet, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan mahkememizin 06/04/2023 tarih ve 2022/427 Esas, 2023/114 Karar sayılı dosyasında SSÇ JARULLA PAZLITDINOV hakkında çocuğa karşı eziyet suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasından cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Celalettin ve Süreyya oğlu, 01/01/2005 doğumlu, SSÇ JARULLA PAZLITDINOV dosya da bulunan ikamet adreslerine ve UYAP sisteminde kayıtlı adreslerine C.Savcısının istinaf dilekçesinin tebliği için tebligat çıkarıldığı ancak tebligatların iade olduğu, adres araştırması yapıldığı, adres araştırmasının da olumsuz sonuçlandığı, adı geçen SSÇ'nin tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve tebliğ yapılamadığı anlaşıldığından;7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 29. Maddesine göre SSÇ JARULLA PAZLITDINOV bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği tirajı ellibinin altında her hangi bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 21/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01960294
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