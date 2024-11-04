T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/211 Esas

DAVALI : CANER ÜNAL-151*****964,Celal-Mevlidiye oğlu, 1992 doğumlu.



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/11/2024 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.