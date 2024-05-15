T.C. KOZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KOZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/64 Esas

DAVALI : KÜBRA BÜŞRA KAYA -A*İ, A**E kızı **.**.1995 doğumlu 503*****216 TC Kimlik Numaralı,



Davacı Bayram Kara tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 19/09/2024 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 Say.Kan. 127Mad. Göre 2 hafta içinde davaya cevap verebilceğiniz, aksi takdirde cevap verme hakkı kalmayacağı ve belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceğinin ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada hüküm aşamasına geçileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.