T.C.

KOZAKLI İCRA DAİRESİ

2024/17 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/17 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, MERDANALİ köyü, KİLLİK Mevkii, 114 Ada, 10 Parsel, Alacağa konu olan taşınmazın değeri; yapı ve arsa değeri olmak üzere belirlenecektir.

İdari Bina ve Değer Hesabı: Taşınmazın üzerinde yer alan yapını zemin +1 katlı olacak şekilde yığma kagir taşıyıcı sistemli olduğu, yapının duvar malzemesinin bims briket olduğu zemin ve birinci kat döşemelerinin betonarme tabliye olacak şekilde yapılı olduğu, dış ve iç cephesinin sıva ve boyasının ve herhangi bir tesisatının yapılı olmadığı, üzerinin ahşap iskeletli çatısının yapılmış olduğu ancak çatı kaplamasının malzemesinin bulunmadığı ve söz konusu yapının inşaatının tamamlanmadığı görülmüştür. Binanın yapı maliyeti olarak seviyesinin yaklaşık %40 oranında olduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu yapının taban alanı yaklaşık brüt 81,10 m² dir.

Yem Deposu: ek katlı, çelik taşıyıcı sistemli olarak inşa edilmiş, üzeri çelik çatılı ve sac panel ile örtülü olup, duvarlarının dış cephelerinin sıvalı ve boyalı olduğu, iç kısımlarından ise sıvalı ve boyasız olduğu ve tabanının beton kaplamalı olduğu görülmüştür. Söz konusu deponun çelik kayar kapılı olduğu ancak kapının yerinden çıkmış ve binanın yanında yerde bulunduğu görülmüştür. Toplam brüt yapı alanı 184,22 m² dir.

Gübre Çukuru :Konum olarak ahır yapısının kuzey cephesinde yer altında bodrum seviyende olup, taşıyıcı sistemi betonarme olacak şekilde imal edilmiştir. Bütün elemanları perde beton ve yüzeyleri brüt beton şeklinde olup herhangi bir sıva ve boya bulunmamakta olup, yapı alanı yaklaşık 108,50 m² dir.

Ahır Yapısı :Tek katlı çelik taşıyıcı sisteme sahip, üzeri çelik çatılı ve sandviç panel kaplı olup, yapının kapılarının kilitli olmasından dolayı içerisine girilememiştir. Yapının kısa cephesinde ve orta kısmında 2 adet büyük demir doğrama kayar kapısının bulunduğu, güney cephesinde ayrı bir adet daha demir doğrama kayar kapısının bulunduğu, doğu ve batı yönlerinde olan uzun cephelerinde ise diğer kapılardan daha küçük ölçüde toplamda 4 ayrı demir doğrama kapısının bulunduğu ve toplamda bant şeklinde 9 adet PVC doğrama penceresinin bulunduğu görülmüştür. Yapı alanı yaklaşık 845,00 m² dir .

İhata Duvarı :Taşınmazın güney sınırında ve batı sınırında da bir kısmı olacak şekilde bims briket ile duvar ile çevrili olduğu, duvar yüzeylerinin sıvasız ve boyasız olduğu görülmüştür. Taşınmazda yer alan duvar ortalama 1,40 m yüksekliğinde olup, toplam duvar uzunluğu yaklaşık 224 metredir.

Arazi Değeri: Dava konusu taşınmaz incelendiğinde hali hazırda üzerinde bitkisel üretim yapılmadığı görülmüştür. Arazinin hafif eğimli, az taşlı, kuru ve orta bünyeli toprak yapısına sahip arazi olduğu tespit edilmiştir. Arazi çevresinde yapılan alım ve satım değerleri (emsal değer) ve arazi özellikleri göz önüne alınarak arazinin değeri kanaatimize göre aşağıda çıkarılmıştır. Taşınmazın zemin değeri ile ilgili olarak serbest piyasada yapılan araştırmada; bulunduğu yeri, konumu, alanı, çevresel özellikleri, yasal ve güncel durumu, geçerli piyasa rayiç fiyatları göz önüne alınarak yapılan değerlemeler neticesinde keşif tarihi itibarı ile tarla birim m² değerinin 45,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Toplam zemin değerinin buna göre; 20.222,00 m² x 45,00 TL/m² = 909.990,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Merdanali Köyü, 114 Ada, 10 Parselde Yer Alan Taşınmazın Toplam Değeri Alacağa konu olan Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Merdanli Köyü, 114 Ada 10 Parselde yer alan taşınmazın üzerindeki yapıların değeri yukarıda ayrı ayrı alt başlıklarda, zemin değeri ise 3.4. Maddesinde hesap edilerek belirlenmiştir. Taşınmazın keşif tarihi itibarı ile tamamının değerinin toplamının; = 794.780,00TL + 918.797,25TL + 695.520,00TL+ 4.124.836,80TL + 363.776,00TL + 909.990,00TL= 7.807.700,05 TL olabileceği hesap edilmiştir.



Adresi : Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Merdanali Köyü Kozaklı /NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 20.222,00 m2

İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Tarımsal Nitelikli Arazi" olarak belirlenen alan içerisindedir.

Kıymeti : 7.807.700,05 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 11:05

16/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.