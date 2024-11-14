T.C. KÖRFEZ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/1099 Esas
23/10/2024
Mahkememizde görülmekte olan gaiplik davası nedeniyle;
Aşağıda bilgileri bulunan ve hakkında gaiplik kararı verilmesi istenilen MEHMET KARABAY'ın akıbeti, yaşayıp yaşamadığı, yaşıyor ise nerede bulunduğu hususlarında bilgisi, görgüsü ve duyumu olanların 6 ay (altı ay) içerisinde Mahkememize haber vermeleri ve başvuruda bulunmaları gerektiği ilan olunur 23/10/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 31472001660
ADI SOYADI : MEHMET KARABAY
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1902
DOĞUM YERİ : ÇIRAKLI