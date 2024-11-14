İ L A N

T.C. KÖRFEZ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1099 Esas

23/10/2024



Mahkememizde görülmekte olan gaiplik davası nedeniyle;

Aşağıda bilgileri bulunan ve hakkında gaiplik kararı verilmesi istenilen MEHMET KARABAY'ın akıbeti, yaşayıp yaşamadığı, yaşıyor ise nerede bulunduğu hususlarında bilgisi, görgüsü ve duyumu olanların 6 ay (altı ay) içerisinde Mahkememize haber vermeleri ve başvuruda bulunmaları gerektiği ilan olunur 23/10/2024



GAİP TC KİMLİK NO : 31472001660

ADI SOYADI : MEHMET KARABAY

BABA ADI : ALİ

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1902

DOĞUM YERİ : ÇIRAKLI