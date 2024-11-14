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        T.C. KÖRFEZ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.11.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. KÖRFEZ SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/1099 Esas

        23/10/2024


        Mahkememizde görülmekte olan gaiplik davası nedeniyle;
        Aşağıda bilgileri bulunan ve hakkında gaiplik kararı verilmesi istenilen MEHMET KARABAY'ın akıbeti, yaşayıp yaşamadığı, yaşıyor ise nerede bulunduğu hususlarında bilgisi, görgüsü ve duyumu olanların 6 ay (altı ay) içerisinde Mahkememize haber vermeleri ve başvuruda bulunmaları gerektiği ilan olunur 23/10/2024


        GAİP TC KİMLİK NO : 31472001660
        ADI SOYADI : MEHMET KARABAY
        BABA ADI : ALİ
        ANA ADI : AYŞE
        DOĞUM TARİHİ : 01/07/1902
        DOĞUM YERİ : ÇIRAKLI

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02122310
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