Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 03.10.2025 - 00:00
        T.C.
        KONYA
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/56 SATIŞ

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, BEŞAĞIL Mahalle/Köy, 126 Ada, 5 Parsel, kuru tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Beşağıl Mahallesi İymir MevkiiKaratay / KONYA
        Yüzölçümü : 43.580 m2
        Arsa Payı : Tam
        İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım ve Gelişme konut alanı sahasınaİsabet etmektedir
        Kıymeti : 4.500.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:55
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:55
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:55
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 10:55

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, BEŞAĞIL Mahalle/Köy, 126 Ada, 6 Parsel, kuru tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Beşağıl Mahallesi İymir Mevkii Karatay / KONYA
        Yüzölçümü : 12.833 m2
        Arsa Payı : Tam
        İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım ve Gelişme konut alanı sahasına İsabet etmektedir.
        Kıymeti : 1.300.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:55
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:55
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:55
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 11:55

        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, BEŞAĞIL Mahalle/Köy, 434 Ada, 11 Parsel, kuru tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Beşağıl Mahallesi Melizlik Mevkii Karatay / KONYA
        Yüzölçümü : 110.657,59 m2
        Arsa Payı : Tam
        İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım ve Mera Alanı sahasına İsabet etmektedir.
        Kıymeti : 6.500.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 13:55
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 13:55
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:55
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 13:55

        25/09/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02302227
        Yazı Boyutu