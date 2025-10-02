T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/56 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, BEŞAĞIL Mahalle/Köy, 126 Ada, 5 Parsel, kuru tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Beşağıl Mahallesi İymir MevkiiKaratay / KONYA

Yüzölçümü : 43.580 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım ve Gelişme konut alanı sahasınaİsabet etmektedir

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 10:55

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, BEŞAĞIL Mahalle/Köy, 126 Ada, 6 Parsel, kuru tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Beşağıl Mahallesi İymir Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 12.833 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım ve Gelişme konut alanı sahasına İsabet etmektedir.

Kıymeti : 1.300.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 11:55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 11:55

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, BEŞAĞIL Mahalle/Köy, 434 Ada, 11 Parsel, kuru tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Beşağıl Mahallesi Melizlik Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 110.657,59 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım ve Mera Alanı sahasına İsabet etmektedir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 13:55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:55

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2025 - 13:55

25/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.