        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 02.10.2025 - 00:00
        T.C.
        KONYA
        SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/91 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/91 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, AKÇAŞAR Mahalle/Köy, 0 Ada, 1398 Parsel, ahşap ev mutfak ve avlusu nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Akçaşar Mahallesi, 20005. Sokak No: 35 Altınekin / KONYA
        Yüzölçümü : 828 m2
        Arsa Payı : Tam
        İmar Durumu : İmar planı sınırlarının dışında, olduğu ve taşınmazın Kırsal yerleşim alanı sınırları içerisinde kalmaktadır.
        Kıymeti : 975.000,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:11
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:11
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 10:11
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 10:11

        2 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, AKÇAŞAR Mahalle/Köy, 174 Ada, 7 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Akçaşar Mahallesi Altınekin Altınekin / KONYA
        Yüzölçümü : 56.066,36 m2
        Arsa Payı : Tam
        İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında Tarım alanı ve Sulama alanı sahasına isabet etmektedir.
        Kıymeti : 8.000.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 11:11
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 11:11
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 11:11
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 11:11

        3 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, AKÇAŞAR Mahalle/Köy, 182 Ada, 6 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Akçaşar Mahallesi Altınekin Altınekin / KONYA
        Yüzölçümü : 38.442,31 m2
        Arsa Payı : Tam
        İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında Tarım alanı ve Sulama alanı sahasına isabet etmektedir.
        Kıymeti : 5.400.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 12:11
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 12:11
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 12:11
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 12:11

        4 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, AKÇAŞAR Mahalle/Köy, 199 Ada, 3 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Akçaşar Mahallesi Altınekin Altınekin / KONYA
        Yüzölçümü : 13.868,96 m2
        Arsa Payı : Tam
        İmar Durumu : 1/25000 Ölçekli Nazım İmar planında Tarım alanı ve Sulama alanı sahasına isabet etmektedir
        Kıymeti : 2.300.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 13:31
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 13:31
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 13:31
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 13:31

        5 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 13564 Ada, 11 Parsel, 1.kat 25 Nolu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
        Adresi : Dumlupınar Mahallesi, Gülferhat Sokak No: 14 İç Kapı No:4 Selçuklu / KONYA
        Yüzölçümü : 73 m2
        Arsa Payı : Tam
        İmar Durumu : Ana taşınmaz planda 4 kat mesken sahasına isabet etmektedir.
        Kıymeti : 2.000.000,00 TL
        KDV Oranı : %1
        Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 14:31
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 14:31
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 14:31
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 14:31

        25/09/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02303154
