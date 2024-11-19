T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/178 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/178 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, KAYACIKARAPLAR Mahalle/Köy, 31552 Ada, 2 Parsel, 2.blok 3.kat 16 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Kayacık Araplar Mahallesi, Küçüksinan Sokak, Aksinan Siteleri, 2. Blok, No: 12/16 (3.Kat) Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 108 m2

Arsa Payı : 640/96000

İmar Durumu : Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmaktadır. İnşaat parametreleri E: 1.60, Yençok: 24.00 m, TAKS: 0.30 olarak belirlenmiş.

Kıymeti : 3.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:25

13/11/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.