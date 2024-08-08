T.C. KONYA 6. AİLE MAHKEMESİ

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T.C.

KONYA 6. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/461-KARAR NO : 2024/494

DAVALI : HAKKI KORULUK - (T.C.No:31*******34)

Muratpaşa Mah. 571. Sk. HBC İş Merkezi A Blok No:6/18 Muratpaşa/ANTALYA

Davacı FATMA KORULUK aleyhine mahkememizde açılan Nafaka (Önlem Nafakası) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM : "Davanın KABULÜNE,

TMK 197. maddesi uyarınca 31*******22 TC kimlik numaralı davacı Fatma Koruluk lehine lehine aylık 2.000,00 TL tedbir nafakasının dava tarihi olan 31/05/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine, nafakanın her yıl TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE oranında artırılmasına,TMK 197. maddesi uyarınca 11*******62 TC kimlik numaralı Alihan Koruluk lehine lehine aylık 2.000,00 TL tedbir nafakasının dava tarihi olan 31/05/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine, tedbir nafakasının çocuğun reşit olduğu 20/03/2024 tarihinde kendiliğinden sona erdiğinin tespitine, nafakanın her yıl TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE oranında artırılması talebinin reddine,..." şeklinde yokluğunuzda kesin olarak verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.02/08/2024