T.C.

KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2023/633 Esas

10.02.2025



İLAN

Mahkememize görülmekte olan ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ davası nedeniyle; HASİBE USLU - 14669585396 KONYA ili, GÜNEYSINIR ilçesi, HABİLLER mah/köy, 15 Cilt, 78 Aile sıra no, 35 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ve ZEHRA oğlu/kızı, 01/12/1960 dogumlu,Davaya konu edilen Konya ili Altınekin ilçesi Ölmez Mah. 245 ada 28 parselde kayıtlı taşınmazın satışı için mahkememize açılan davada verilen ara karar gereği adresinize çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilan, bilirkişi raporu tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.



İLGİLİ KİŞİ : HASİBE USLU - 14669585396 EK : Bilirkişi Raporu