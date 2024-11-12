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        T.C. KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.11.2024 - 00:00
        T.C.
        KONYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        DOSYA NO : 2024/735 Esas
        KARAR NO : 2024/916

        İLAN

        Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçindeki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2024 tarihli ilamı ile 142/1.c.1, 142/1.c.1 maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 1 YIL 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Habil ve Ayşe oğlu, 15/02/1998 doğumlu, Konya, Ilgın, Beykonak mah/köy nüfusuna kayıtlı RECEP ALTUNOK hakkında verilen ceza müştekiler Gode ve Suzan Kızı 1991 doğumlu Güney afrika doğumlu JENNA DE BEER'e ve Roğe ve Lynn kızı 1973 Amerika doğumlu ELİSE SARAH POULİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, kararve sanık müdafinin vermiş olduğu istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.


        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02117701
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