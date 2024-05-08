İ L A N

T.C. KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2022/1198 Esas

Konu : ilan

2. İLAN

T.C. KONYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2022/1198 Esas



EŞE EKİCİ tarafından mahkememize açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Konya ili,Tuzlukçu ilçesi,Konarı mah/köyü, Cilt No:44, Hane No:42, BSN:20'de nüfusa kayıtlı,Osman ve Ayşe' den olma, 20/03/1955 doğumlu,14606608102 T.C. Kimlik Nolu AHMET EKİCİ'den 18/06/2021 yılı tarihinden beri kendisinden haber alınamadığı belirtilerek gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla;



2. İLAN :

Yukarıda kimliği yazılı 2021 yılı Haziran ayından bu yana gaip olduğu bildirilen AHMET EKİCİ 14606608102'nin hayatından bilgisi olanların ve hayatta olup olmadığı ve adresi hakkında bilgisi olanların TMK.'nun 33/2 hükümleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren ALTI AY (6 ay) içinde mahkememizin 2022/1198 Esas sayılı dosyasına bilgi verilmesi, aksi takdirde adı geçenin GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.