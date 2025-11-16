T.C. KOCAELİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KOCAELİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/281 Esas

DAVACI : İZMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİĞ

YAPILAN DAVALI : SOPHIO MOSESIANI - 9982****202



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup,tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Kocaeli ili, Derince İlçesi Çınarlı Mahallesi, 170 Parsel sayılı taşınmaz kesinleşmiş orman sınırları içerisinde kaldığından davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile orman vasfında hazine adına tapuya kayıt ve tescilini , tapu kaydında bulunan takyidatların kaldırılmasını, talep ve dava ettiği,

6100 Sayılı HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nun 129. maddedesindeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevapların usulü itirazlarını ve delillerini HMK 126. maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkememize ibraz edebileceği, HMK 122. maddesinin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmez ise HMK'nun 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verir de ilk itirazları bildirmez iseniz ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı, ayrıca HMK'nun 129/2. maddesi yollaması ile 121. maddeye göre cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerini mahkemeye vermeniz ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması HMK'nun 140. maddesi gereği ön inceleme aşamasında delil ile ilgili eksikliğin tamamlanabileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağı, hususu ilanen tebliğ olunur.