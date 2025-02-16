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        T.C. KOCAELİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 17.02.2025 - 00:00
        T.C.
        KOCAELİ
        3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        Sayı :2024/2 Tereke Satış


        SIRA CETVELİ İLANI


        Müteveffa İbrahim BULUT'un (T.C.Kimlik No: 48772423962) terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin İİK. 206 ve 207.maddeleri gereğince düzenlenen 14/02/2025 tarihli sıra cetveline Kocaeli 3.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2024/2 Tereke Satış dosyasından erişilebileceği, İİK.nın 235 maddesi gereğince iş bu sıra cetveline, cetvelin ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Kocaeli 3.Sulh Hukuk Mahkemesinde kayıt kabul davası, sıraya ilişkin ise sıra cetveline itiraz davası açılabileceği ilan olunur. 14/02/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02174114
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