T.C. KOCAELİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
KOCAELİ
3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2024/2 Tereke Satış
SIRA CETVELİ İLANI
Müteveffa İbrahim BULUT'un (T.C.Kimlik No: 48772423962) terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin İİK. 206 ve 207.maddeleri gereğince düzenlenen 14/02/2025 tarihli sıra cetveline Kocaeli 3.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2024/2 Tereke Satış dosyasından erişilebileceği, İİK.nın 235 maddesi gereğince iş bu sıra cetveline, cetvelin ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Kocaeli 3.Sulh Hukuk Mahkemesinde kayıt kabul davası, sıraya ilişkin ise sıra cetveline itiraz davası açılabileceği ilan olunur. 14/02/2025