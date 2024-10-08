İ L A N

T.C. KOCAELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/334 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

04/10/2024



VAKIFLAR İSTANBUL 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ileKOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIM AHMET KIRILMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, 1025 ada, 96 parsel, 65,95 m² yüzölçümlü ve 1025 ada, 98 parsel, 111,58 m² yüzölçümlü Sabri Mehmet Efendi Vakfı'nda arsa vasıflı iki adet taşınmazın "Hazım kızı Yaşar" adına 28.10.1957 tarihli kadastro tespiti ile kayıtlı olduğu, bu kişinin sağ veya ölü olduğunun tespit edilemediği, bu sebeple Kocaeli 2. SHM 2022/393 Esas sayılı dosyasından, gaip olduğu düşünülen taşınmaz malikine kayyım atanması talebiyle açılan dava 13.06.2023 tarihli kararla kabul edildiği ve kararın kesinleştiği, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 17.09.1997 tarih, 36933 sayılı emirlerinde "İcareteynli veya mukataalı vakıf şerhi bulunan taşınmazlardan kayyımla idareleri 10 yılı dolduran taşınmaz mallara Hazinece M.K. 588 maddesine göre gaiplik ve Hazine adına tescil davası açılmaması ve Vakıflar İdaresine ihbarda bulunulması" hükmü mevcut olduğu, adı geçenin gaipliğine ve dava konusu taşınmazların tapu kayıtlarının 5737 sayılı Kanunun 17. Md. Gereği Sabri Mehmet Efendi Vakfı adına tesciline karar verilmesini talep etmiş olmakla;

Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince ilgilisinin;iş bu ilan tarihinden itibaren 3 ay içesinde, gaip Hazım kızı Yaşar'ın adresini bildirmedikleri yada gaipi tanıyorlar ise gaipin adresini veya kendilerini tesbite yarayan bilgileri vermedikleri ya da gaip kişi bizzat Hakimliğimize müracaat etmediği taktirde;

" Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, 1025 ada, 96 parsel, 65,95 m² yüzölçümlü ve 1025 ada, 98 parsel, 111,58 m² yüzölçümlü taşınmazlarda, taşınmazın maliki Hazım kızı Yaşar'ın gaipliğine, iş bu hisselerin Sabri Mehmet Efendi Vakfı adına tesciline karar verileceği tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur.