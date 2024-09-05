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        T.C. KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 06.09.2024 - 00:00

        İ L A N

        T.C. KOCAELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2021/883 Esas

        Ankara ili, Şereflikoçhisar ilçesi Karandere Mah/Köyü 78 cilt, 96 hane, 99 bsnde nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Nersun'dan olma, 07/08/1969 doğumlu ve 07/05/2021 tarihinde vefat eden 12772251030 T.C. kimlik numaralı GÖKTUĞ KUTSİ GÜZEL'in alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02085108
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