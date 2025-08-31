Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KOCAALİ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 01.09.2025 - 00:00
        T.C.
        KOCAALİ
        İCRA DAİRESİ

        2025/52 TLMT.
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/52 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, HIZAR Mahalle/Köy, Kestane Tarla Mevkii, 650 Ada, 6 Parsel, Taşınmazın bor ...
        Adresi : Hızar Mah. Kestane Tarla Mevki Fındık Evleri 3 Küme Evler Sokağı Kocaali / SAKARYA
        Yüzölçümü : 6.371,94 m2
        İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali belediyesi 1/1000 uygulama planı içerisinde değildir. Yerleşik alan içerisinde değildir. 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre büyük bir kısmı dikili alan içinde bir kısmı 2B alanındadır.
        Kıymeti : 103.992,42 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 11:36
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 11:36
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 11:36
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 11:36

        28/08/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02285769
        Yazı Boyutu