T.C.

KOCAALİ

İCRA DAİRESİ

2025/52 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/52 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Kocaali İlçe, HIZAR Mahalle/Köy, Kestane Tarla Mevkii, 650 Ada, 6 Parsel, Taşınmazın bor ...

Adresi : Hızar Mah. Kestane Tarla Mevki Fındık Evleri 3 Küme Evler Sokağı Kocaali / SAKARYA

Yüzölçümü : 6.371,94 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kocaali belediyesi 1/1000 uygulama planı içerisinde değildir. Yerleşik alan içerisinde değildir. 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına göre büyük bir kısmı dikili alan içinde bir kısmı 2B alanındadır.

Kıymeti : 103.992,42 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 11:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2025 - 11:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2025 - 11:36

28/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.