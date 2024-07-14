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        T.C. KIZILTEPE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.07.2024 - 00:00
        T.C. KIZILTEPE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/626 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Mardin ili Kızıltepe İlçesi Konuklu Mah.108 ada 4parsel sayılı taşınmaz.
        ADA NO : 108
        PARSEL NO : 4
        YÜZÖLÇÜMÜ : 4,00 m2 kamulaştırılan alan(pilon yeri) ve 1102,62 m2 irtifak alan
        MALİKİN ADI VE SOYADI :İbrahim DÜNDAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/626 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/05/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02062048
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