T.C. KIZILTEPE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KIZILTEPE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/626 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Mardin ili Kızıltepe İlçesi Konuklu Mah.108 ada 4parsel sayılı taşınmaz.

ADA NO : 108

PARSEL NO : 4

YÜZÖLÇÜMÜ : 4,00 m2 kamulaştırılan alan(pilon yeri) ve 1102,62 m2 irtifak alan

MALİKİN ADI VE SOYADI :İbrahim DÜNDAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/626 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/05/2024