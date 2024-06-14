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        T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İHA / Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C.
        KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

        ESAS NO : 2022/399

        DAVALI : MÜCAHİT ULUSOY 3522****136


        Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Tur. Dan. ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Mücahit Ulusoy aleyhine, tapuda davacı şirket adına kayıtlı olan Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, İsmetpaşa Mah. kâin, 373 Ada, 22 parsel, Seyran Konakları, A3.A Blok, 2 no'lu devre mülkün sözleşmeye istinaden tapuda iptali ile bedelini ödemiş olan davalı adına tescili veya devre mülk sözleşmesinin iptali ile rezervasyon bedeli, cezai şart bedeli, operasyon bedeli ve tadilat borcunun dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsili istemiyle dava açılmış olup dava dilekçesine ilişkin davetiyenin tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davalıya işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde “HMK. 122.126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini ve tüm delillerini mahkememize sunması gerektiği, 25/09/2024 günü saat 11:45'te yapılacak olup duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve karar verilebileceği hususu tensip zaptı ve dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02048872
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