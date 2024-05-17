T.C. KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/2632 Esas

DAVALILAR :

1- RAMAZAN ÇAM

2- TÜLÜN ULCAY

3- UĞUR ULCAY

Davacı Erdoğan Güneş Tarafından davalılar Ramazan Çam ve arkadaşları aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasında davacı ile davalıların Kırşehir ili Merkez İlçesi Yenice mah. 5313 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz da ortaklığın satış yolu ile giderilmesi için dava açılmış olup, açılan davanın yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince davalılar Ramazan Çam, Tülün Ulcay ve Uğur Ulcay'ın yapılan araştırmalara rağmen bugüne kadar dava dilekçesi duruşma günü tebliğ edilememiş ve davalılara ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Davalılar Ramazan Çam, Tülün Ulcay ve Uğur Ulcay dava dilekçesinde belirtilen hususlara karşı HMK 317/2 maddesi gereğince tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, delillerinizi ibraz edebileceğiniz varsa ilk itirazlarını bildirmeniz, cevap dilekçesi ibraz etmediğiniz taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve Durusma Günü olan 30/05/2024 günü saat: 11:10'da duruşma salonunda dışında hazır bulunmanız, geçerli bir mazeretiniz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde HUMK'un 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve sonuçlanacağı buna dair tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma zaptı, duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.