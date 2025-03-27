T.C. KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KIRŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/52 Esas

İ L A N

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından dahili davalı Dilek KURNAZ' ve diğerleri aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) ilişkin davanın mahkememizde yapılan açık duruşması sonunda;dahili davalı Dilek KURNAZ'ın12/03/2025 tarihli duruşma tutanağı, tensip zaptı, dava dilekçesi ile duruşma gün ve saati tebliği için7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.maddesi uyarınca yapılan adres araştırmasında sonuç alınamamış olup, aynı kanunun 28. ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilerek; Dava konusu Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Çuğun Köyü 119 ada29 parsel sayılı taşınmazda, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. nin faaliyetleri için ihtiyaç duyulan Enerji Nakil Hattı yeri için taşınmazın0 m² lik kısmında mülkiyet, 139,45m² lik kısmında irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma bedelinin tespiti ve bu bedelin peşin ödenmesi karşılığında müvekkil kurum TEDAŞ adına kayıt ve tesciline hükmedilmesi gerekçesi ile Mahkememize dava açılmış olmakla,İlan tarihinden itibaren HMK 317. Maddesi uyarınca iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 318. Maddesi gereğince davayla ilgili tüm delillerinizi açıkça hangi vakıanın delili olduğunuda bildirmek,elinizde olan delillerinizi dilekçelerinize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgileri bildirmeniz, kamulaştırılması talep edilen taşınmazla ilgili olarak tebligat yapılanlara tebligat gününden, kendisine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karsı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karsı düzeltim davası açabileceğiniz ihtarı ile duruşma günü 30/05/2025 günü saat 11.50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde 6100 sayılı HMK'nın ilgili maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, 12/03/2025 tarihli duruşma tutanağı duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen dahili davalı Dilek KURNAZ (TC 260***248) 'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.18/03/2025