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        T.C. KIRŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 19.12.2024 - 00:00
        T.C.
        KIRŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/41 Esas

        DAVALILAR : İLKNUR YILDIRIMER-13328595400 TC. Kimlik nolu,
        TANER KARAÇOBAN-14273561526 TC. Kimlik nolu,
        PELİN YILDIRIMER-13418592418 TC. Kimlik nolu,
        BELKIZ SARAY-18851408982 TC. Kimlik nolu,


        Dahili davalılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Duruşma Günü: 13/03/2025 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02140979
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