Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.09.2025 - 00:00
        T.C.
        KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Sayı : 2025/225 Esas
        Konu : Taşınmaz maliki Dini Kuruoğlu (Hasanoğlu)
        10.09.2025

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 17. Maddesi gereğince evveliyatı vakıf malı olan dava konusu Kırşehir ili Merkez ilçesi Aşıkpaşa (yeni Ahi Evran) mahallesi 285 ada 8 parsel sayılı taşınmazın maliki Dini Kuruoğlu(Hasan oğlu)'nun gaipliğine ve taşınmazın tapu kaydının iptali ile Ahi Evran Veli Vakfı adına tescili talep edildiğinden; Dini Kuruoğlu(Hasan oğlu)'nun vefat edip etmediği, mirasçısız ölüp ölmediği, mirasçısının bulunup bulunmadığı, kendisinden haber alınıp alınmadığı, tanınıp tanınmadığı, kayıp/kaçak/yitik olup olmadığı ve açık kimlik ve adres bilgilerinin ne olduğu hususlarında bilgisi bulunanların ve/veya hak iddia edenlerin ilan tarihiden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2025/225 Esas sayılı numarası üzerinden müracaatta bulunmaları, aksi taktirde şahsın TMK'nın 32. Maddesine göre gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 10.09.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02301558
        Yazı Boyutu