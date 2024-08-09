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        T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 10.08.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C. KIRŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/92 Esas

        DAVALI : EREN ALTIN -(TC:49*******62)


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;
        Davalı Eren Altın'ın tüm aramalara rağmen adreslerinin tesbit edilememesi sebebiyle dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş olup, hakkında ön inceleme duruşma gününün de ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla adı yazılı davalıya duruşma günü olan 06/11/2024 günü saat 09:30'da “HMK. 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar olunur" hususu tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02073793
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