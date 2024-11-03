T.C. KIRKLARELİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. KIRKLARELİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/2630 Esas

DAVALI : HAZEL UYUMAZ 353*****608 T.C Nolu



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır.

Durusma Günü: 09/12/2024 günü saat: 10:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.