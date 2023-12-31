T.C KIRKLARELİ

1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIMANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIMANONİM ŞİRKETİ' ne (TEDAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIMANONİM ŞİRKETİ (TEDAŞ)adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numarası belirtilen dosyanın duruşma günleri 08/02/2024 tarihi olduğu ilan olunur. 21/12/2023

Sıra No Esas no İl İlçe Mahalle/Köy Ada/Parsel Daimi İrtifak Hakkı m2 Pilon Yeri m2 Maliki 1. 2023/511 Kırklareli Merkez Dolhan 3627 1094,84 m2 5,29 -AZEL KUŞ(ARABACI)

-FİRDES ÇALIMLI

-MUSTAFA KUŞ

-ZEKERİYA KUŞ

-HACER KUŞ(Dikme)

-GÜLER KUŞ

-SEVDİYE KUŞ

-SİBEL KUŞ

-SERPİL KUŞ

-YASİN KUŞ

-FEDAYİ KUŞ

2. 2023/513 Kırklareli Merkez Dolhan 3695 425,85 m2 - -AYŞE DÖĞENTAŞ