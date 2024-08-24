T.C. KIRIKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. KIRIKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/22 Tereke

Mahkememizin 2023/22 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan Terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında14/07/2018tarihinde vefat eden Kırıkkale İli,Keskin İlçesi,Kaçak Köyü 62 Cilt,18 Hane de nüfusa kayıtlı Duran veNarişen denolma 01/01/1960 Kaçak doğumlu, 445300681674 T.C kimlik nolu, Müteveffa Mehmet Deniz 'in yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarlaTMK.'nun 620, 621, ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların ( kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı, tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.