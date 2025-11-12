T.C. KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

KIRIKKALE2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kırıkkale İl Merkez İlçe Doğanay Köy 474 Ada 33 Parsel: Kadastro parseli olup, vasfı tarla'ladır. % 4-5 eğime ve killi-tınlı, sığ, kireçsiz kahverengi toprak yapısına sahip 2. sınıf kuru marjinal tarım arazisi olduğu ve sulanmadığı tespit edilmiştir. Toprak yapısının kuru tarım arazisi niteliğinde, üzerinde halihazırda herhangi bir yapı bulunmadığı tespit edilmiştir. Elektrik, su, doğalgaz gibi belediyenin sağlamış olduğu teknik altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır.

Adresi : Kırıkkale İli Merkez İlçesi Doğanay Köyü 474 Ada 33 Parsel

Yüzölçümü: 21.658,61 m2 - İmar Durumu :Yok - Kıymeti: 5.414.652,50 TL - KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: "Karayolları Genel Müdürlüğünün 06/01/2010 tarihli ve 85 yevmiye no ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7.maddesine göre belirtme" beyanı olduğu; " 25/07/2016 tarihli ve 11695 yevmiye ni ile işbu parsel üzerinde TCK heline yapılması gereken kamulaştırma miktarı 1219.26 m2'dir" şerhinin olduğu; "Bu parselin haritasında görülen kısmında Karayolları Genel Müdürlüğünün istimlaki var" beyanı olduğu belirtilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 22/09/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 20/10/2026 - 12:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kırıkkale İl Merkez İlçe Doğanay Köy 574 Ada 77 Parsel: Kadastro parseli olup, vasfı tarla'ladır. % 2-4 eğime ve killi-tınlı, sığ, kireçsiz kahverengi toprak yapısına sahip 2. sınıf sulumarjinal tarım arazisi olduğu ve taşınmazın üzerinde çeşitli yaş ve cinslerde meyveli ve meyvesiz ağaçların olduğu tespit edilmiştir. Elektrik, su, doğalgaz gibi belediyenin sağlamış olduğu teknik altyapı hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Parsel, fiili olarak 5 parçaya ayrılmış ve hissedarlarca ayrı ayrı kullanılmaktadır.

Adresi : Kırıkkale İli Merkez İlçesi Doğanay Köyü 574 Ada 77 Parsel

Yüzölçümü : 13.732,45 m2 - İmar Durumu:Yok - Kıymeti : 6.362.102,50 TL- KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 22/09/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:30 -Bitiş Tarih ve Saat: 19/10/2026 - 13:30

10/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.