T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/11 Tereke

Mahkememizin 2024/11 Tereke sayılı dosyasından yürütülmekte olan Terekenin Resmi Tasfiyesi davası kapsamında13/09/2021 tarihinde vefat eden Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Beyobası Mah/Köy, 33 cilt, 23 hane'de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Fatma'da olma, 01/07/1935 Beyoba doğumlu 16571212612 T.C kimlik nolu, Müteveffa Tayyıp Gülşen'in yakın yasal mirasçılarının mirası reddettiklerinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarla TMK.'nun 620, 621, ve 634. Maddeleri gereğince murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların ( kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı, tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.13/09/2024