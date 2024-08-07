T.C. KIRIKHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. KIRIKHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/176 Esas

Davalı : AYHAN AKKURT



Davacı SEMRA ZANBAY ile davalı AYHAN AKKURT arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalıya çıkartılan dava dilekçesi tebligatının bilinen tüm adreslerine yapıldığı, ancak şahsa ulaşılamadığından bila ikmal iade döndüğü, şahsın mernis adresinin mevcut olmaması sebebiyle tebligat yapılamayacağı anlaşıldığından ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalıya ilan tarihinden itibaren Ön inceleme duruşmasının 09/10/2024 günü ve 10:20'a bırakılmasına tensiben karar verildiği, ''duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, tarafların takip etmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, aksi takdirde duruşmaya bir tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyenin yokluğunda yargılamaya devam olunacağı, gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği'' hususunun İHTARI 7201 sayılı T.K'nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca davalı Ayhan AKKURT'a ön inceleme tensip zaptının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.