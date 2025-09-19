T.C.

KİLİS

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/387 Esas



İ L A N



Kilis 4.Asliye Ceza Mahkemesinin 11/09/2025 Tarih ve 2022/387 Esas, 2025/507 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1-Ahmed Cemal ve Aliye oğlu, 23/02/1983 HALEP doğumlu, İSMAİL KOCA hakkında; "Kasten Yaralama" suçundan sonuç olarak 1 Yıl 1 Ay 10 Gün Hapis Cezası verildiği,"Tehdit" suçundan ise, Karar Verilmesine Yer Olmadığına karar verildiği,gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle istinaf incelemesi için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği tebliğ olunur.18/09/2025