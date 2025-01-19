T.C.

KESKİN

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İLAN



Esas No :2023/350

Karar No :2024/561

Karar Tarihi:18/09/2024



18/09/2024 tarihinde Hırsızlık suçundan sanık Erdal YAZICI(Musa ve Döne oğlu, 01/01/1976 KAYSERİ doğumlu) hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda yukarıda tarih ve numarası yazılı karar ile sonuç olarak;

"Her ne kadar sanık Erdal YAZICI hakkında "Hırsızlık " suçundan cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmışsa da, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak, yeterli ve kesin delil elde edilemediğinden CMK 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE" karar verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000üstü bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir. İşbu ilamın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, süresi içerisinde yasal yollara başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 09/01/2025