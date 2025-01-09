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        T.C. KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.01.2025 - 00:00
        T.C.
        KESKİN
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/522 Esas
        31/12/2024

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan EPDK arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan
        Dava konusu Kırıkkale İli Keskin İlçesi Yenice Mah/Köyünde 89 Ada- 12Parsel sayılı taşınmazın EPDK adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır.
        Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına T.C Ziraat Bankası Keskin Şubesi'ne yatırılacaktır.
        Dava konusu taşınmazla ilgili, yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyasına itirazı olanların mahkememize ilan tarihinden itibaren on gün içinde müracat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri, itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceğine karar verileceği , 2942 Sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilânen duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02152427
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