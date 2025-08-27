Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.08.2025 - 00:00

        İLAN

        T.C. KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2025/23 Esas
        DAVALI : NERMİN ŞİLİT


        Davacı Adnan ŞİLİT tarafından davalı Nermin ŞİLİT aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;
        Verilen karar uyarınca; Davalı Nermin ŞİLİT adresi meçhul olduğundan ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davacı" Davalı ile 13/04/2011 tarihinde New York Eyaleti Yüksek mahkemesi kararı ile boşandıklarını ve kararın kesinleştiğini, işbu kararın tanıma ve tenfiz olmadıkça Türk Hukuku yönünden anlam taşımadığından açmış oldukları davanın kabulüne karar verilmesini, boşanma hükmünün tanınmasını talep ve dava ettiğinden, davalının Ön İnceleme duruşma günü olan 02/10/2025 günü saat:11.00'da duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde HMK.nun 231/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, ön inceleme tensip zaptı, tensip zaptı, duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02283213
        Yazı Boyutu