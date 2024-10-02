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        T.C. KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.10.2024 - 00:00
        T.C. KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/327 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince ; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı Ünlüpınar Belediye Başkanlığı vekili Av. Yusuf GÜNEY tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (3194 Sayılı İmar Kanunundan Kaynaklanan) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı Ünlüpınar Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, duruşmanın atılı bulunduğu 29/11/2024 gününden itibaren aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Kelkit Şubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilan olunur. 18/09/2024
        DAVALILAR Şahzade İLHAN

        Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı
        2024/327 Ünlüpınar/Büyükcami 654/21 Tarla tamamaı
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02097887
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