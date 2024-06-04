T.C. KDZ.EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KDZ.EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/106 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyasından tensiben verilen karar gereğince; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında ZONGULDAK ili, KDZ. EREĞLİ ilçesi, AYDINLAR mah/köyü, KİRAZLIK mevki bulunan, TARLA niteliğindeki 1965,77 metrekare yüzölçümüne sahip 111 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 17,15 metrekarelik kısmının AYDINLAR mah/köyü, KİRAZLIK mevki bulunan, TARLA niteliğindeki 1398,73 metrekare yüzölçümüne sahip 111 ada 29 parsel sayılı taşınmazın 34,87 metrekarelik kısmının ve AYDINLAR mah/köyü, KİRAZLIK mevki bulunan, TARLA niteliğindeki 1340,67 metrekare yüzölçümüne sahip 111 ada 30 parsel sayılı taşınmazın 21,64 metrekarelik kısmının mülkiyetinin kamulaştırılmasına ilişkin açılmış olan Bedel Tespiti ve Tescil davasına ilişkin kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin DSİ Genel Müdürlüğü’ne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare, tespit edilen bedelin malikler adına Karadeniz Ereğli Ziraat Şube Müdürlüğü’ne yatırılacağı duruşmanın 18/09/2024 tarihinde mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ilan olunur.

Sıra No İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ESAS NO DAVALI AD-SOYAD İRTİFAK ALANI m2 1 ZONGULDAK EREĞLİ AYDINLAR 111 28 2024/106 ALİ ÇETİN ve arkadaşları 17,15 2 ZONGULDA EREĞLİ AYDINLAR 111 29 2024/106 ALİ ÇETİN ve arkadaşları 34,87 3 ZONGULDAK EREĞLİ AYDINLAR 111 30 2024/106 ALİ ÇETİN ve arkadaşları 21,64