T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/2239 Esas

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Mustafa Oğlu, 14/03/1958 Kdz.Ereğli doğumlu, Davalı Cemalettin Karadeniz'e dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Durusma Günü: 25/06/2025 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.