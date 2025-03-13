T.C.

KDZ.EREĞLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2024/17 Ort. Gid. Satış

HİSSEDAR : HASAN GÜNGÖR-14102569266- Altıntepe Mah. İnceyol Sk No:34/1 A Blok Küçükyalı İSTANBUL



05/03/2025



Davacı Aylin Asuman Kunt tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Kıymet takdiri (Bilirkişi Raporu)bildirir davetiye adresinizde teslim edilememesi gerekçesiyle tebligat iade edilmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Bilirkişi Raporu (Kıymet takdiri)ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligatı bizzat teslim almanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Kıymet takdiri yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.