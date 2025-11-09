T.C.

KAYSERİ

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2024/333 Ort. Gid. Satış

05/11/2025



- İLAN -

Davacı vekili Av.Ferhat Ağca'nın Sulh Hukuk Mahkemesine hitaben sunmuş olduğu 17/12/2019 tarihli dava dilekçesinde özetle; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Keykubat Mah. 2630 ada, 8 parselde kayıtlı arsa niteliğindeki taşınmazın Ortaklığının Umuma Yönelik Açık Arttırma Yöntemiyle satış sureti ile giderilmesine ilişkin dosya Mahkememiz Satış Memurluğuna tevdi edilmiş, Satış Memurluğumuzca gerçekleştirilen kıymet takdiri bilirkişi raporunun mahkemece bütün aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemeyen hissedarlar TC:57952509372 kimlik numaralı, Mehmet ve Nihal oğlu, AMERSFOORT-HOLLANDA 27/03/1986 doğumlu ŞEVKET ÖZCAN ve

TC:10215101102 kimlik numaralı, Süleyman ve Döndü kızı, Yoğunhisar 01/09/1949 doğumlu HAVA CANER'in vefat etmiş olup olmadıklarına yönelik net bir bilgi ve kayda ulaşılamadığından vefat etmiş iseler mirasçı veya mirasçılarına ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden dava konusu taşınmazların 14/03/2025 tarihlikıymet takdiri raporunun (kıymet takdirinde belirlenen Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Keykubat Mahallesi, 2630 ada 8 parselin bedeli 8.858.835,00 TL,) ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, iş bu ilanın ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Kayseri Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde kıymet takdirine itiraz davası açılabileceği, açılmadığı takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği hususu kıymet takdiri bilirkişi raporuna kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05/11/2025