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        T.C. KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 05.01.2024 - 00:00

        İLAN

        T.C.

        KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1320 Esas
        MİRASÇI : AYTEN ACAR -TC No: 315.....560


        Mahkememize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce, muris Mustafa Karakaya tarafından düzenlenen Kayseri 13. Noterliğinin 29/07/2021 tarih 18857 yevmiye numaralı vasiyetname ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 13/03/2024 günü saat:08:55'te vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz, beyanda bulunmadığınız ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961887
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