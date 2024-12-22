T.C. KAYSERİ 5. AİLE MAHKEMESİ

T.C.

KAYSERİ

5. AİLE MAHKEMESİNDEN



İLAN

ESAS NO : 2024/100

DAVACI : ILHAM ABDULLAH SLUBI AL-JUMAILI

VEKİLİ : Av. MERVE TOK

DAVALI : HUSSEİN FARHAN SLUBİ AL JUMAİLİ

DAVA : Boşanma

DAVA TARİHİ : 30/01/2024

Davacı Ilham Abdullah Slubı Al-jumaılı tarafından, davalı Hussein Farhan Slubi Al Jumaili aleyhine Boşanma davası açılmış, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; tarafların yıllar önce Irak ülkesinde evlendiğini, müşterek dört çocuklarının bulunduğunu, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, tarafların boşanmalarını, müşterek çocukların velayetlerinin müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı Hussein Farhan Slubi Al Jumaili'ye tebligat yapılamadığı ve yapılan tüm adli ve idari araştırmalar sonucunda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligat yapılamayan davalı Hussein Farhan Slubi Al Jumaili'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalının HMK 127. maddeleri gereğince ilk itirazları ile birlikte esas dava hakkındaki cevabını, dava dilekçesinin kendisine tebliği tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkeme kalemine bildirmesine, davalının iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi vermesi halinde cevap dilekçesinin davacıya tebliği için gerekli olan şimdilik 750,00-TL gider avansının davalı tarafından gider avansı olarak mahkememiz veznesine yatırılması davalıya İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.

Davanın duruşması 06/03/2025 günü saat 10:05'e bırakılmış olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyeninin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterilen ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği davalıya İLANEN İHTAR ve TEBLİĞ OLUNUR. 17/12/2024