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        T.C. KAYSERİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.03.2025 - 00:00
        T.C.
        KAYSERİ
        4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Esas No:2024/469

        Davacı , Havva Kurt ile Davalılar , Kemal Sungur, Muammer Sungur, Şerife Üstündağ, Yüksel Sungur arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası nedeniyle; Kayseri 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/469 Esas Sayılı dava dosyasında 24/04/2025 tarih saat 09:15'te duruşması yapılacağından tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Kemal Sungur'a (TC 157*****848 Kamil ve Nefise oğlu 10/10/1967 d.lu) dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün gazete yoluyla ilanen tebliğine karar verilmiş olup tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.07/03/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02186532
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