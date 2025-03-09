T.C.

KAYSERİ

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Esas No:2024/469

Davacı , Havva Kurt ile Davalılar , Kemal Sungur, Muammer Sungur, Şerife Üstündağ, Yüksel Sungur arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası nedeniyle; Kayseri 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/469 Esas Sayılı dava dosyasında 24/04/2025 tarih saat 09:15'te duruşması yapılacağından tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Kemal Sungur'a (TC 157*****848 Kamil ve Nefise oğlu 10/10/1967 d.lu) dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün gazete yoluyla ilanen tebliğine karar verilmiş olup tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.07/03/2025