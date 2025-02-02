T.C. KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2022/825 Esas

22.01.2025



İLAN

Maliye Hazinesi tarafından açılıp Mahkememizde kayıt almış olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davaya konu; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettinveli Mahallesi, 5210 ada 6 parsel sayılı(uygulamadan önce Kayseri İli Melikgazi İlçesi Hacıkasım Mahallesi 8 ada 10 parsel olarak kayıtlı olan ) taşınmazın maliki olan Mehmet: Mehmet oğlu (Mehmet oğlu Mehmet) isimli şahsı tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri hususu rica olunur. 22.01.2025