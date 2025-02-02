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        T.C. KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.02.2025 - 00:00
        T.C. KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/825 Esas
        22.01.2025

        İLAN

        Maliye Hazinesi tarafından açılıp Mahkememizde kayıt almış olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davaya konu; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettinveli Mahallesi, 5210 ada 6 parsel sayılı(uygulamadan önce Kayseri İli Melikgazi İlçesi Hacıkasım Mahallesi 8 ada 10 parsel olarak kayıtlı olan ) taşınmazın maliki olan Mehmet: Mehmet oğlu (Mehmet oğlu Mehmet) isimli şahsı tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurup bilgi vermeleri hususu rica olunur. 22.01.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02165392
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