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        T.C. KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.07.2024 - 00:00

        İLAN

        T.C. KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/61 Esas
        DAVALI : MEHMET AKİF ULUBAŞ - 31780943768


        Mahkemenizce duruşma günü belirtilen adresine gönderilmiş fakat tebliğ edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Dava dilekçesinde özetle; Kayseri İli Melikgazi İlçesi Eğribucak Mah. 1432 Ada 27 ve 28 Parselde kayıtlı olan taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiştir.
        16/01/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02062792
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