T.C. KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO : 2023/61 Esas
DAVALI : MEHMET AKİF ULUBAŞ - 31780943768
Mahkemenizce duruşma günü belirtilen adresine gönderilmiş fakat tebliğ edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinde özetle; Kayseri İli Melikgazi İlçesi Eğribucak Mah. 1432 Ada 27 ve 28 Parselde kayıtlı olan taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiştir.
16/01/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ilanen tebliğ olunur.