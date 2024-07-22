T.C. KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KAYSERİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/61 Esas

DAVALI : MEHMET AKİF ULUBAŞ - 31780943768



Mahkemenizce duruşma günü belirtilen adresine gönderilmiş fakat tebliğ edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Kayseri İli Melikgazi İlçesi Eğribucak Mah. 1432 Ada 27 ve 28 Parselde kayıtlı olan taşınmazlar üzerindeki ortaklığın giderilmesi talep edilmiştir.

16/01/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ilanen tebliğ olunur.