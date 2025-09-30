T.C.

KAYSERİ

23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.62513447-2025/400-Ceza Dava Dosyası

29.09.2025



İLAN

Hakaret, Kasten Yaralama, Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralamak suçundan Mahkememizin 16/06/2025 tarih,2025/400 esas ve 2025/433 kararsayılı kararıyla sanık HAYDAR ATRAŞ hakkında GÖREVSİZLİKkararı verilmiş olup, tüm aramalara rağmen sanığın adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.