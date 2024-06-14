T.C. KAYSERİ 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

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T.C. KAYSERİ 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/232



Davacı , DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , ERSİN GÜLER arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali davası nedeniyle;

Dosyaya sunulan 04/03/2024 tarihli bilirkişi raporunda; Yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; davacı Denizbank A.Ş. İle davalı Ersin GÜLER arasında 23.08.2022 tarihinde mesafeli olarak/ elektronik ortamdan Bireysel Kredi Sözleşmesi akdedildiğini, sözleşme kapsamında %35,40 faiz oranı ile 20.000,00 TL tutarlı, 24 ay vadeli, 3320- 12834210 -4 no.lu tüketici kredisinin tahsis edilerek davalının hesabına kullandırıldığını, tüketici kredisine ait ödeme planında belirlenen taksitlerden 24.10.2022 tarihli 2 no.lu taksit ile 22.11.2022 tarihli 3 no.lu taksitin ödenmesinde temerrüde düşülmesi üzerine davacı Bankanın 14.12.2022 tarihli Muacceliyet ihtarnamesi ile taksitlerden kaynaklı 2.605,35 TL toplam gecikme tutarının giderilmesine yönelik 30 günlük süre vererek muacceliyet uyarısında bulunduğunu, ihtarnamenin 22.12.2022 tarihinde teslim edildiğini, ihtarnameile verilen 30 günlük sürede gecikmelerin giderilmediğini, krediye ait bakiye taksitlerin / toplam borç tutarının muaccel hale geldiği tarihin ve temerrüt başlangıç tarihinin 14.01.2023 olduğunu, kredi hesaplarının 23.01.2023 tarihinde kat edilerek 19.467,39 TL anapara tutarının tasfiye hesaplarına intikal ettirildiğini, davacı Banka tarafından Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesinin 2023/2901 E sayılı dosyasında 3320- 12834210- 4 no.lu tüketici kredisinden kaynaklı icra takibi başlatılarak 20.03.2023 takip tarihi itibariyle; 20.016,63 TL asıl alacak, 3.624,95 TL işleyen faiz, 162,89 TL BSMV olmak üzere toplam 23.804,47 TL alacak talep edildiğini,rapor kapsamında yapılan hesaplamalarda, davacı Denizbank A.Ş' in Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi 2023/2901 E sayılı Dosyasında takibe konu edilen 3320- 12834210- 4 no.lu tüketici kredisinden kaynaklı 20.03.2023 takip tarihi itibariyle talep edebileceği alacak tutarının; 20.016,63 TL asıl alacak, 3.697,42 TL işleyen toplam faiz, 169,80 TL BSMV olmak üzere toplam 23.883,85 TL olduğunu, rapor kapsamında işleyen faiz kalemi 3.697,42 TL olarak hesaplanmış, takip talebinde 3.624,95 TL olarak talep edilmiş olması nedeniyle, taleple bağlılık kuralı gereğince yapılan hesaplamada;20.016,63 TL asıl alacak, 3.624,95 TL işleyen faiz, 162,89 TL BSMV olmak üzere toplam 23.804,47 TL olduğuna, takibe konu 3320-12834210-4 no.lu tüketici kredisine ait 20.016,63 TL asıl alacak tutarına 20.03.2023 takip tarihinden itibaren uygulanacak temerrüt faizi oranının taraflar arasında akdedilen sözleşmede belirlenen %46,02 yıllık olduğunu, TBK 88. ve 120. Maddeleri uyarınca belirlenen faiz oranları ile yapılan hesaplamada, 20.03.2023 takip tarihi itibariyle talep edilebilecek alacak tutarının; 20.016,63 TL asıl alacak, 2.850,67 TL işleyen faiz, 85,13 TL BSMV olmak üzere toplam 22.952,43 TL olduğunu, takibe konu 3320-12834210-4 no.lu tüketici kredisine ait 20.016,63 TL asıl alacak tutarına 20.03.2023 takip tarihinden itibaren uygulanacak temerrüt faizi oranının %17,55 yıllık olduğu hususunda görüş bildirilmiştir. Bilirkişi raporunun 7201 sayılı tebligat yasasının 28. 29. 30. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, işbu bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu Davalı Ersin Güler'e bilirkişi raporu tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen TEBLİĞ OLUNUR. 05/03/2024