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        T.C. KAYSERİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.02.2025 - 00:00
        T.C.
        KAYSERİ
        2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/84 Esas
        17.02.2025

        İLAN METNİ

        Mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen Mustafa ve Fatma'dan olma 23/07/1977 doğumlu davalı MUSTAFA KARABOĞA'ya dava dilekçesi ve duruşma gününün Türkiye Genelinde yayınlanan tirajı ellibinin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan,
        Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri ili, Hacılar ilçesi, Beğendik mahallesi 4159 ada 6 parsel sayılı taşınmazda elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talep edilmiş olduğundan,davalı MUSTAFA KARABOĞA'ya duruşmanın atılı bulunduğu 22/05/2025 günü saat 14:25'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi taktirde duruşmanın yokluğunda yapılarak davanın yokluğunda karara bağlanacağı, 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02175660
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